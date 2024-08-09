Россиянам посоветовали вымачивать в холодной воде овощи для снижения нитратов

Многие люди воспринимают нитраты как безусловную угрозу для здоровья, не учитывая, что это химическое соединение, которое естественным образом присутствует в окружающей среде и в различных продуктах питания.
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