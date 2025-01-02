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Елесин об алкоголе: «Не думаю, что он нужен для восстановления. Если придерживаться неправильного образа жизни, рано или поздно это скажется негативным образом»

28-летний защитник «Локомотива» в этом сезоне провел 41 матч и набрал 5 (2+3) очков при полезности «плюс 8».

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