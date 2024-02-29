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Минфин Украины заявил, что стране ежемесячно нужно до $3 млрд помощи от Запада

Минфин Украины заявил, что стране ежемесячно нужно до $3 млрд помощи от Запада

Украине в 2024 году ежемесячно необходимо до $3 млрд финансовой помощи со стороны стран Запада, с таким заявлением выступил глава Минфина страны Сергей Марченко во время встречи финансового блока государств G7.

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