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Курские новости

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Военные РФ ведут бои в Александрии и Кругленьком Курской области

Военные РФ ведут бои в Александрии и Кругленьком Курской области

Военкоры сообщили о положении на Курском фронте. В сводке на утро 4 января телеграмм-канал «Два майора» сообщает, что военные РФ продолжают бои у населенного пункта Леонидово и в основной части населенных пунктов Александрии и Кругленькое.

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