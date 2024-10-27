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Кобахидзе: приход оппозиции к власти в Грузии привел бы к ее вовлечению в войну

Кобахидзе: приход оппозиции к власти в Грузии привел бы к ее вовлечению в войну

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе высказал мнение, что одним из главных факторов высокой активности избирателей на парламентских выборах стали опасения народа страны быть вовлеченным в войну в случае прихода к власти оппозиции.

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