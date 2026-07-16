Единство Европы дает одну трещину за другой. И это происходит несмотря на попытки Берлина, Лондона и Парижа наскоро сколотить "европейское НАТО" и продолжить противостояние с Москвой.
Так вот почему началась СВО. Европа переходит на сторону русских
Комментарии
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Андрей М
А по-моему проект "антиРоссия" только набирает обороты! И если в начале СВО запад с оглядкой поставлял бронежелеты на Украину, то сегодня не прячась поставляются ударные средства дальнего действия... Западу понравилось такое ведение войны, когда они воюют как-бы чужими руками и война их не касается... Это результат нерешимости нашего руководства дать чувствительный отпор нашим врагам и не только на поле боя.... Хотя с моего дивана не тот обзор....
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1 м.
Владимир Карпов
А по-моему (и это доказывается реальной практикой и жизнью), как раз предвидение диванных экспертов зачастую оказывается правильнее, нежели действия представителей власти, к сожалению ...!
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1 м.
Андрей М
Очень бы не хотелось, что бы это было именно так.... Хотя мне думается, что если дать нашим военным карт-бланш на ведение войны, то мы скоро увидим конец войны.....
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1 м.
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