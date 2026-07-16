Так вот почему началась СВО. Европа переходит на сторону русских

Андрей М

А по-моему проект "антиРоссия" только набирает обороты! И если в начале СВО запад с оглядкой поставлял бронежелеты на Украину, то сегодня не прячась поставляются ударные средства дальнего действия... Западу понравилось такое ведение войны, когда они воюют как-бы чужими руками и война их не касается... Это результат нерешимости нашего руководства дать чувствительный отпор нашим врагам и не только на поле боя.... Хотя с моего дивана не тот обзор....