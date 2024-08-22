Дорогие соратники, поздравляю всех с праздником "День государственного флага Российской Федерации" Несмотря на то, что РФ только часть нашего Отечества и часть нашей большой Родины в границах 1945 г.
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Дорогие соратники, поздравляю всех с праздником "День государственного флага Российской Федерации" Несмотря на то, что РФ только часть нашего Отечества и часть нашей большой Родины в границах 1945 г.
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