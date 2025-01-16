Индия впервые успешно состыковала два космических аппарата на околоземной орбите

Информация о сближении аппаратов миссии SpaDeX в индийском Центре управления полетами / © ISRO Достигнутый прогресс открывает путь сразу нескольким будущим космическим проектам Индии: от миссии «Чандраян-4» по сбору образцов лунного грунта вблизи южного полюса естественного спутника Земли до строительства национальной орбитальной станции.
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