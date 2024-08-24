Мизулина: За арестом Дурова стоят США, они ударили по блокчейн-проекту TON

Общественный деятель и руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина высказалась по поводу того, что прибывший на парижскую территорию предприниматель Павел Дуров оказался взят под арест местными правоохранителями.
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