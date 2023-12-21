В Пентагоне раскрыли выгоду США от помощи Украине

Alex Nемо

Я, как впрочем и большинство американцев, кроме минусов пока ничего не чувствую. Инфляция почти как в Европе, если не выше, инвестиции дохода не приносят и в половину от того что было в 2020 а сами инвестированные суммы тают на глазах из-за того что инвестиционные рынки ведут себя как сумасшедшие коровы в пустыне. Может кто объяснит мне в чём эта выгода для населения США проявляется?