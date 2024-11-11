Как купить и привезти автомобиль из Европы самостоятельно?

Купить автомобиль в нынешних условиях не так уж и просто. Выбор автомобилей в России невелик. Могу ли я купить новую машину? Возможно, но это будут только автомобили отечественного производства или наши отечественные автомобили – LADA.
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