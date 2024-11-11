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  • Evgenija Palette
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    18 мильёнов тазов?😂😂😂😂😂Названы самые поп...

Как купить и привезти автомобиль из Европы самостоятельно?

Как купить и привезти автомобиль из Европы самостоятельно?

﻿﻿Купить автомобиль в нынешних условиях не так уж и просто. Выбор автомобилей в России невелик. Могу ли я купить новую машину? Возможно, но это будут только автомобили отечественного производства или наши отечественные автомобили – LADA.

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