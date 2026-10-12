Почему Apple выбрала необычную схему найма команды аудиостартапа Huxe

В мире технологий постоянно происходят сделки, которые на первый взгляд кажутся незаметными, но на деле могут определять развитие целых направлений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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