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Рекомендации по безопасности детей на водоёмах дали родителям власти Тюмени

Рекомендации по безопасности детей на водоёмах дали родителям власти Тюмени

ВАЖНО! Не купайтесь в незнакомых и не оборудованных для этого местах. Чтобы отдых на озере или реке не оказался трагедией соблюдайте несколько простых правил: — Плавайте только в границах зоны купания — Держитесь подальше от любого движущегося водного транспорта — Не увлекайтесь нырянием, тем более прыгая в воду с причалов — Делайте перерывы и чаще выходите из воды — Не балуйтесь криками ложной тревоги — Животных лучше не брать с собой на пляжный отдых В областном Следственном управлении СК РФ напомнили, что чаще всего гибель детей не воде происходит из-за оставления их одних, несоблюдения правил безопасности, а также неумение детей плавать и купание в неположенных местах.

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