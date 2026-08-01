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Царьград

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Угроза БПЛА в Ростовской области: Таганрог и Азов под атакой

Угроза БПЛА в Ростовской области: Таганрог и Азов под атакой

В Ростовской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Экстренное предупреждение было распространено региональным управлением МЧС в среду, 1 августа, приблизительно в 18:30 по местному времени.

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