Угроза БПЛА в Ростовской области: Таганрог и Азов под атакой

В Ростовской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Экстренное предупреждение было распространено региональным управлением МЧС в среду, 1 августа, приблизительно в 18:30 по местному времени.
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