В Пулково прогнозируют рост пассажиропотока в новогодние праздники на 46%

Таким прогнозом поделились представители компании «Воздушные Ворота Северной столицы». Международный пассажиропоток Пулково увеличится на 46% в новогодние праздники по сравнению с показателями прошлого года.
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