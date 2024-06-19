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Лавров: Путин не исключил развития военно-технического сотрудничества РФ с КНДР

Президент России Владимир Путин не исключил развития военно-технического сотрудничества РФ с КНДР в связи с тем, что Запад накачивает Украину оружием, заявил корреспонденту "Известий" Виктору Синеоку министр иностранных дел России Сергей Ларов после переговоров Путина и Ким Чен Ына в Пхеньяне.

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