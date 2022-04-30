«Я верю в крепкий семейный союз»: Артур Арутюнян об институте семьи, современных отношениях и личной жизни

Артур Арутюнян — идейный вдохновитель популярного YouTube-проекта «Наше Дело», представляющего собой специальную площадку для проведения боев между популярными представителями медиа.
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