Popcaketv

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«Я верю в крепкий семейный союз»: Артур Арутюнян об институте семьи, современных отношениях и личной жизни

«Я верю в крепкий семейный союз»: Артур Арутюнян об институте семьи, современных отношениях и личной жизни

Артур Арутюнян — идейный вдохновитель популярного YouTube-проекта «Наше Дело», представляющего собой специальную площадку для проведения боев между популярными представителями медиа.

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