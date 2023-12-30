Единственный способ для руководства США скрыть свое поражение на Украине и победить на выборах — это использовать "маленькую" ядерную бомбу — такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Без названия
Комментарии
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лл
лина любимцева
А в ответ ядерную бомбу побольше не хотят получить? По Салливану и Блинкену шарахнуть, чтобы и раскаяться не успели... Твари тупорылые!!
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10 час.
АЦ
Александр Цапенко
А что ты хотел от пожизненных педерастов?!
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3 час.
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