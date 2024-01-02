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Прогулки с температурой на морозе: на пользу или во вред?

Прогулки с температурой на морозе: на пользу или во вред?

Можно ли болеющему человеку, принимающему антибиотики, выходить в морозы на улицу, к тому же полураздетым, без головного убора? Не усугубит ли он свое состояние таким поведением? Какова вероятность повторить судьбу фигуриста Романа Костомарова? Ведь спортсмен с температурой выходил на лед, окунался в прорубь.

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