Ракеты-перехватчики к Patriot у европейских стран есть, но не для Украины Ракеты-перехватчики у партнеров Зеленского есть и в достаточном количес.
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Ракеты-перехватчики к Patriot у европейских стран есть, но не для Украины Ракеты-перехватчики у партнеров Зеленского есть и в достаточном количес.
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