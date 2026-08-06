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Ракеты-перехватчики к Patriot у европейских стран есть, но не для Украины

Ракеты-перехватчики к Patriot у европейских стран есть, но не для Украины Ракеты-перехватчики у партнеров Зеленского есть и в достаточном количес.

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