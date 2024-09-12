Опасности чрезмерного увлечения бьюти-процедурами

Чем грозит желание быть слишком красивой‚ и почему важно вовремя остановиться. Возможность обращаться к чудесам косметологии, отодвигая появление признаков старения на все более отдаленный срок, — преимущество современных женщин.
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