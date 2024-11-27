Россия и страны АСЕАН сосредоточатся на развитии общего товарооборота

В столице Малайзии Куала-Лумпуре завершился первый день работы Международного бизнес-форума «Мир возможностей: Россия-АСЕАН», который рассматривается как стартовая площадка для развития торговых отношений России и стран Юго-Восточной Азии.
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