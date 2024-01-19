Мельникова поделилась, что устроила личную жизнь Нилову

Актриса Анастасия Мельникова рассказала о том, как она устроила личную жизнь Алексею Нилову. В ходе эфира программы «Малахов» на телеканале «Россия», она поделилась подробностями о своей роли во встрече артиста и его супруги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии