Леброн Джеймс вернулся в строй и сделал трипл-дабл, «Лейкерс» проиграли «Рокетс»

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс вернулся в строй в матче с «Рокетс» в среду. Пропустивший одну игру из-за болей в левом колене Джеймс оформил трипл-дабл – 23 очка, 14 подборов и 12 передач за 45 минут.

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