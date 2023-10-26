Они хотят затопить тоннели! Не начинают не из-за заложников, это уловка

nazip mannanov

Еврея-сионистский фашизм = гитлеровский фашизм. Мы думали гитлеровский фашизм хуже ада, а оказывается еврейский фашизм еще хуже. Во всем мире, за то что отбираешь, крадешь тебя ждет смерть, от руки того человека, кого ты обобрал. А евреи отобрали у палестинцев все ихние земли и им за это ничего? Так не бывает, в России в 90-х за это расстреливали. Где же 10 заповедей Исуса? А как же законы, закон торы, заповедь - не кради чужого? Получается евреям можно? Отобрал ты молодец. Отобрал жену друга - ты герой. А если отобрал все у кого-то - ты АС. А как же человеческие законы? Они у евреев, по отношению к другим народам-быдлам, в их понимании, не работают. Это называется по-еврейски - насрал я на ваши законы. Спрашивается - по каким же законам жить миру - если по еврейским, это мировая война, а жить по законам порядочности, евреи не хотят. Получается, остается мировому сообществу только одно, удалить с лица земли опухоль под названием евреи.