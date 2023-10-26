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Они хотят затопить тоннели! Не начинают не из-за заложников, это уловка

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Комментарии
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Mark Kapustin
Скорее всего , для усиления, кашу маслом не испортишь.
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12 час.
I
Ira
Хуинчик они раскатают
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7 час.
nazip mannanov
Еврея-сионистский фашизм = гитлеровский фашизм. Мы думали гитлеровский фашизм хуже ада, а оказывается еврейский фашизм еще хуже. Во всем мире, за то что отбираешь, крадешь тебя ждет смерть, от руки того человека, кого ты обобрал. А евреи отобрали у палестинцев все ихние земли и им за это ничего? Так не бывает, в России в 90-х за это расстреливали. Где же 10 заповедей Исуса? А как же законы, закон торы, заповедь - не кради чужого? Получается евреям можно? Отобрал ты молодец. Отобрал жену друга - ты герой. А если отобрал все у кого-то - ты АС. А как же человеческие законы? Они у евреев, по отношению к другим народам-быдлам, в их понимании, не работают. Это называется по-еврейски - насрал я на ваши законы. Спрашивается - по каким же законам жить миру - если по еврейским, это мировая война, а жить по законам порядочности, евреи не хотят. Получается, остается мировому сообществу только одно, удалить с лица земли опухоль под названием евреи.
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1 час.

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