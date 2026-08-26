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SPLETNIK

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"Сложнее, чем прыгнуть на 5,06". Елена Исинбаева дала редкий комментарий о своих детях и высказалась о политике в спорте

"Сложнее, чем прыгнуть на 5,06". Елена Исинбаева дала редкий комментарий о своих детях и высказалась о политике в спорте

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, которая в последние годы живёт с семьёй за границей, дала редкое интервью российскому изданию.

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