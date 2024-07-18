У берегов Китая завершились учения с участием русских и китайских военных моряков

Целью учения было укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китайской Народной РеспубликойСовместные учения русских и китайских военных"Морское взаимодействие - 2024" завершились 17 июля в в Южно-Китайском море.
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