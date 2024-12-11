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Полюс: местоположение Сухой Лог позволит увеличить объем добычи золота в России

Полюс: местоположение Сухой Лог позволит увеличить объем добычи золота в России на 20% Накануне компания провела презентацию инвестиционных проектов.

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