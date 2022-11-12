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Мик Шумахер о 20-м месте: «Недостаточная температура шин привела к большой разнице в сцеплении»

Мик Шумахер объяснил последнее место в квалификации на Гран-при Сан-Паулу. Шумахер показал 20-е время, а его напарник по «Хаасу» Кевин Магнуссен завоевал поул.

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