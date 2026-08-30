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Воронежские новости

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В Воронежской области объявили тревогу в Кантемировском и Богучарском районах

В Воронежской области объявили тревогу в Кантемировском и Богучарском районах

В Кантемировском и Богучарском районах Воронежской области объявлена тревога из-за угрозы дрон-атак. Жителям рекомендовано оставаться в укрытиях и держаться подальше от окон.

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