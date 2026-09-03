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Грушко: ряд европейских стран настаивают на разрешении поставок газа из России

Грушко: ряд европейских стран настаивают на разрешении поставок газа из России

Некоторые европейские страны настаивают на разрешении поставок газа из России вопреки решению ЕС. Об этом сообщил замглавы российского МИД Александр Грушко.

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