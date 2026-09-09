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The Eurasia Daily news agency

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The Ukrainian garrison flees from Orekhovo — summary

The Ukrainian garrison flees from Orekhovo — summary

Defense of the Armed Forces of Ukraine in Orekhove is broken through, the enemy leaves the city. This is stated in the SMO summary for September 9 from Readovka: Someone is already running Forces of the 42nd Guards Motorized Rifle Division The Russian Armed Forces have established control over most of the city of Orekhov.

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