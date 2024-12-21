Хинштейн предупредил о вбросах ложной информации по ситуации в Рыльске

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале предупредил о распространении в СМИ заведомо ложной информации о полном отключении электричества и массовых пожарах в Рыльске после ракетного удара ВСУ.
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