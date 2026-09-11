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Барнаулец получил реальный срок за наезд на сотрудника Росгвардии

Барнаулец получил реальный срок за наезд на сотрудника Росгвардии

Правоохранитель некоторое время находился на капоте автомобиля и держался за дворник, после чего упал Жителя Барнаула отправили в колонию за наезд на сотрудника Росгвардии при попытке скрыться на автомобиле.

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