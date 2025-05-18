WSJ раскрыл причины нападения ХАМАС на Израиль

Нападение на Израиль совершила 7 октября 2023 года палестинская группировка ХАМАС для того, чтобы сорвать переговоры о нормализации отношений с Саудовской Аравией, 17 мая сообщает The Wall Street Journal.
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