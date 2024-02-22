По форме челюсти человек из Иво Элеру оказался похож на северных африканцев эпохи эпипалеолита

Палеоантрополог Катерина Харвати из Тюбингенского университета совместно с коллегами из Великобритании и Нигерии провела исследование нижней челюсти древнего человека из памятника Иво Элеру, жившего примерно 16–11 тысяч лет назад.
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