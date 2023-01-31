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50-летние мужчины и женщины поступили на курсы военной подготовки в Тульской области

50-летние мужчины и женщины поступили на курсы военной подготовки в Тульской области

Женщины и мужчины в возрасте 50 лет записались и ходят на курсы военной подготовки. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания правительства Тульской области, которое прошло вчера под председательством губернатора региона Алексея Дюмина.

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