Антона Макарский с подросшими детьми вышел на сцену

Актер и певец Антон Макарский показал подросших детей. Артист несколько лет назад принял решение отказаться от съемок в российском кино, выразив разочарование в своей профессии после многих лет работы в этой сфере.
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