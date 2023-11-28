"Аутентичный» стало словом года по данным американского онлайн-словаря Merriam-Webster. Все из-за частого упоминания прилагательного в поисковых запросах в связи с обсуждениями искусственного интеллекта, знаменитостей, идентичности и соцсетей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии