Семья Михаэля Шумахера отсудила €200 тысяч за сгенерированное ИИ интервью

Семья легендарного гонщика "Формулы-1", 7-кратного чемпиона королевских автогонок Михаэля Шумахера отсудила у немецкого издания Funke Mediengruppe 200 тысяч евро в качестве компенсации за публикацию фейкового интервью со спортсменом, сгенерированного искусственным интеллектом (ИИ).
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