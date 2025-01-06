В США назвали «черных лебедей» 2025 года

В списке «черных лебедей» — «непредсказуемых, маловероятных» событий, которые могут произойти — на текущий год оказались эпидемия и альянс избранного президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.
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