Сергей Безруков поделился планами МГТ в новом театральном сезоне

Художественный руководитель Московского губернского театра (МГТ) и один из самых популярных российских актеров Сергей Безруков выступил на торжественной церемонии в честь открытия нового театрального сезона.
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