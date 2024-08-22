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Сергей Безруков поделился планами МГТ в новом театральном сезоне

Сергей Безруков поделился планами МГТ в новом театральном сезоне

Художественный руководитель Московского губернского театра (МГТ) и один из самых популярных российских актеров Сергей Безруков выступил на торжественной церемонии в честь открытия нового театрального сезона.

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