Известный румынский экономический аналитик Дэн Дьякону, статьи которого частенько публикует Sputniknews, рассказал нам, как укро-нацисты или, возможно, их западные пособники, используют полученные укровермахтом F16 и JDAM(корректируемые боеприпасы) для утилизации пригнанных на убой мужчин: "Ультра-смешной случай в Курске.