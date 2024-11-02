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Нацисты на F-16 зачищают свои окопы

Нацисты на F-16 зачищают свои окопы

Известный румынский экономический аналитик Дэн Дьякону, статьи которого частенько публикует Sputniknews, рассказал нам, как укро-нацисты или, возможно, их западные пособники, используют полученные укровермахтом F16 и JDAM(корректируемые боеприпасы) для утилизации пригнанных на убой мужчин: "Ультра-смешной случай в Курске.

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