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Вот история

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Голос по ту сторону: как я стала хранительницей чужой потери и нашла свою любовь

Голос по ту сторону: как я стала хранительницей чужой потери и нашла свою любовь

Ночные смены в аварийной диспетчерской — это особый мир, где реальность всегда звучит немного иначе. За годы работы привыкаешь к тому, что твой голос — это просто инструмент, функция, добавляющая ноль триста семнадцать.

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