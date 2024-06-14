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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кульчий – фаворит на пост тренера «Мурома». Перевертайло уволят из-за вылета в «Серебро» LEON Второй лиги А

Бывший главный тренер «Динамо-2» и молодежки бело-голубых – фаворит на назначение в клуб, который по итогам сезона вылетел в «Серебро» LEON Второй лиги А.

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