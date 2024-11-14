Театр абсурда
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Театр абсурда

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Созидательное

Созидательное

В МОРДОВИИ СОЗДАЛИ БЕТОН СО СРОКОМ СЛУЖБЫ ДО 200 ЛЕТ Специалисты Мордовского государственного университета имени Огарёва разработали самоуплотняющийся безусадочный мелкозернистый бетон, в два-четыре раза превосходящий традиционные тяжелые бетоны по полезным свойствам.

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