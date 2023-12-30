Генерал Фрейдинг: РФ может применять лампочки для холодильников на поле боя

Глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии, бригадный генерал Кристиан Фрейдинг заявил, что западные страны недооценили возможности российского военно-промышленного комплекса (ВПК).
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