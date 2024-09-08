В целях безопасности мы должны перестать брать трубку

Как узнать, что человек на другом конце телефонного разговора действительно тот, за кого себя выдает? В начале июля на одного из руководителей Ferrari обрушился шквал сообщений в WhatsApp, которые, как оказалось, исходили от его босса, генерального директора автопроизводителя Бенедетто Виньи.