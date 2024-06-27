Хм. А что же тогда это за фрукт, позвольте спросить?! Ученый овощевед отвечает на этот вопрос раз и навсегда! фото: мультфильм «Ну, погоди!» То, что арбуз — не фрукт, давно уже место настолько общее, что об этом знают даже младенцы в утробе матери.
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