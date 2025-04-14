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Политический ландшафт

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Раздел Украины: Реальность или геополитическая игра?

В последние дни мировые СМИ буквально взорвались сообщениями о возможном разделе Украины. Публикации в британской The Times и других авторитетных изданиях подняли волну обсуждений о том, что судьба Украины может решаться за закрытыми дверями кабинетов власти в Вашингтоне, Брюсселе и Москве.

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